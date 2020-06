Turismo in Camper, la voglia matta dellʼestate 2020

Nella lunga rincorsa del turismo a recuperare le posizioni perdute, causa coronavirus, cʼè un settore che guarda allʼestate con ottimismo: quello dei camper . Gli indici raccolti finora parlano chiaro, dal 3 giugno (fine del lockdown) la piattaforma online Yescapa ha raccolto più di 2.000 prenotazioni di camper in Italia , il 120% in più del giugno 2019.

In Europa le prenotazioni vanno ancora meglio: 6.000 prenotazioni confermate tramite Yescapa, + 200% rispetto allo stesso mese 2019. Tanti quelli alla “prima volta” di una vacanza in camper, soprattutto italiani, che hanno scelto lʼItalia nel 99% dei casi, ma qui la strada è obbligata per i dubbi alla libera circolazione negli altri Paesi (e i timori in caso di misure dʼemergenza che impediscano il rientro). Proprio per venire incontro ai vecchi e nuovi cultori del turismo open-air, lʼassociazione Camperisti Italiani ha lanciato unʼapp molto funzionale per iOS e Android.

Con 12 anni di esperienza alle spalle e 105 mila iscritti, Camperisti Italiani è la più grande community di settore nel nostro Paese. È nata dalla passione di Alberto Pillon, che ha coinvolto prima la compagna Marzia Moro e conta oggi su 16 moderatori volontari e 12 ambassador. La nuova app ‒ Camperisti italiani premium ‒ prevede lʼiscrizione annuale e offre convenzioni, agevolazioni presso strutture ricettive e sconti sulla RCA Camper con due compagnie dedicate.

Lʼapp dà inoltre risposte per ogni esigenza della community. Censisce oltre 35 mila punti sosta e campeggi in tutta Europa e oltre 18mila punti rifornimento benzina, con prezzi sempre aggiornati. Ma suggerisce anche mete da esplorare ed eventi sul territorio che si sta visitando. Quanto allʼestate 2020, pare che il 54% dei camperisti sceglierà le aree di sosta attrezzate dei camping e dei villaggi, mentre il 46% preferirà la sosta libera.