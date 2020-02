Camper Sharing, la nuova frontiera della condivisione

I numeri parlano chiaro: lanciata ad aprile 2018 in Italia, Yescapa ha raddoppiato in un anno gli iscritti alla sua community. Oggi sono 16.000 (su 350 mila in Europa) e hanno distribuito ai proprietari iscritti alla piattaforma oltre un milione di euro, per una media di 575 euro circa a settimana. In Italia sono state 9.000 le richieste di prenotazione di un camper lo scorso anno, mentre in Europa si viaggia su una media di 4.000 prenotazioni mensili. Insomma, lʼItalia sconta un poʼ di ritardo ma è in forte crescita, segno che la “sharing economy” di ​Yescapa funziona.

La cosa più interessante del “camper sharing” è la sua democratizzazione. Sempre più persone pensano oggi a una vacanza con questo mezzo, perché hanno una possibilità che prima non avevano. E non sorprende come siano i giovani fra i 25 e i 35 anni i più attratti da questa opportunità, aprendo così a nuove tendenze nel settore turistico. È un poʼ lo stile della “banda di Scooby Doo”, che viaggia in libertà e sempre in cerca di avventura. In crescita anche gli ​over 55, aumentati dellʼ11% nel 2019. Sono loro a far salire al 42% la percentuale di chi sceglie il camper per vacanze in famiglia.

E le mete? I laghi lombardi dominano con il 18% delle scelte, ma piacciono anche le vigne piemontesi (10%) e le colline toscane (6%), davanti al litorale romano (5%) e alle spiagge della Sardegna (3%), soprattutto la zona di Alghero. Va allʼestero il 19% della community italiana di Yescapa, con Spagna e Portogallo in testa alle preferenze. LʼItalia è invece meta ambita dagli stranieri: i camperisti francesi, tedeschi, spagnoli scelgono il Belpaese nel 46% dei casi.