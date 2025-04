Triumph Trident 660 Triple Tribute Edition

Lo stile è impreziosito da cerchi in Diablo Red mentre il flyscreen compatto e aerodinamico in Sapphire Black, con grafica Triple Tribute in tinta, esalta la silhouette del frontale. A completare il nuovo look c'è uno spoiler in alluminio posizionato sotto al motore, di serie, per regalare un profilo inferiore sportivo e aggressivo e una maggiore presenza su strada. La scelta di questi colori ha tratto ispirazione dall'eredità racing di Triumph e conferisce alla Trident Triple Tribute un carattere inconfondibile.