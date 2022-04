Triumph Trident 660, la fun bike a 3 cilindri per tutti

Lanciata poco più di un anno fa, la Trident 660 è una delle moto a disposizione degli appassionati per il “

Best of British Tour

Triumph Motorycles

ha taglia piccola e peso leggero

”, il programma di test ride con cuivuol far conoscere la sua gamma. Partito a Catania lo scorso 2/3 aprile, il tour terminerà a Rimini nel weekend del 18/19 giugno. Quanto alla Trident 660 , offre una posizione di guida molto comoda, non rannicchiata come le sorelle maggiori, e la sella alta da terra 805 mm è ampia e morbida. Forse lo spazio per il passeggero è un poʼ piccolo, mentre il manubrio è ampio e non costringe a posizioni innaturali.

Tornando al motore, la cilindrata media contiene la

potenza in 81 CV

una vera fun bike

cambio a 6 velocità con la frizione antisaltellamento

, ma lʼerogazione è sempre corposa e lʼimpressione è che i cavalli siano più di quelli dichiarati. Già dai 1.500/2.000 giri la Trident 660 riprende poi senza alcuna difficoltà (64 Nm la coppia massima), è una moto sincera, prevedibile e ben bilanciata, adatta anche ai meno esperti. Però le sue doti “mature” ne fanno bel prodotto anche per chi è già esperto e cerca nella moto un mezzo per divertirsi,. Di serie è ile a richiesta cʼè lo shift assist bidirezionale. Di serie lʼABS e il Controllo di trazione.

Triumph non lesina sulla strumentazione, che è molto ricca e dà la possibilità di collegare lo smartphone, il navigatore o lʼinterfaccia go-pro. Ricca la Trident lo è anche dal punto di vista dellʼelettronica:

due riding mode (Road e Rain) e ride-by-wire

Triumph Trident 660 costa da 8.295 euro

. Da rivedere la frenata, che richiede “strizzate” decise, e gli ammortizzatori anteriori che non permettono alcuna regolazione. Disponibile in 4 livree,e cʼè anche in versione depotenziata per chi ha la patente A2. Fantastica qualità lʼintervallo di manutenzione ogni 16.000 chilometri.

