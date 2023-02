Triumph Thruxton R rivista da Ellaspede

Ecco i dettagli del progetto, ma il nostro consiglio è quello di andare sul sito ufficiale di Ellaspede per rendervi conto di cosa sia in grado di fare il tuner australiano quando rivisita una due ruote.

Il motore di tutto è Davin Lim E' il capo di Ellaspede, l'azienda australiana capace di elaborare senza limiti una qualsiasi moto al mondo, così se entriamo nello specifico possiamo scoprire quali idee hanno dato vita alla rivisitazione della Triumph Thruxton R del 2016 . Davin Lim ha preteso che lo stile da seguire fosse lo “Street Scrambler”, non toccando però quelli che sono gli elementi di pregio e particolarmente distintivi del modello. Tra questi, ci sono il motore di 1200 cc, la forcella Showa e agli ammortizzatori posteriori Ohlins fino alle pinze anteriori a 4 pistoncini griffate Brembo. Elementi meccanici, è vero, ma pregiati e di elevata garanzia.

Al contrario, Davin Lim ha smontato la zona posteriore della moto, escludendo lo scarico e tutta la fanaleria. A proposito di scarico: quello nuovo è un pezzo unico acquistato da un altro customizer che, dopo averlo fabbricato, non lo aveva mai utilizzato, quindi si tratta di un qualcosa di molto unico.

Ufficio stampa Ellaspede





Ufficio stampa Ellaspede





Si passa al lavoro di personalizzazione Come prima mossa è stata curata la seduta, per cui Lim ha lavorato la zona per preparare la base a una nuova sella in acciaio con chiusura a sgancio rapido, poi modellata con schiuma ad alta densità e rivestita in pelle marrone. Sempre al posteriore è stato aggiunto un particolare parafango in acciaio capace di ospitare un piccolo faro e il portatarga.

Anche il parafango anteriore è nuovo e in acciaio, mentre della LSL sono la nuova piastra di sterzo superiore, i nuovi semi-manubri in alluminio e il nuovo faro anteriore. Fanno parte della nuova componentistica le leve della KustomTech e l'acceleratore ride by wire della Domino. E' nuova anche la strumentazione, dallo stile classico e con il singolo quadrante analogico, mentre completano la lista delle novità gli specchietti, gli indicatori di direzione bar-end e una nuova centralina.

Esteticamente questa Triumph si lascia apprezzare anche per i cerchi riverniciati a polvere in nero opaco e per la particolare tinta colore verde che in passato aveva rivestito la carrozzeria di alcune Porsche da corsa. Infine, se vi state chiedendo a cosa si riferisce il numero 17, beh, è ​​sempre stato il numero che Lim indossava sulla sua maglia da gioco di basket, sport di cui è molto appassionato.

Ufficio stampa Ellaspede