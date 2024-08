Triumph Street Triple 765 R A2

Questo è il periodo giusto per montare in sella a una bella moto e soddisfare il senso di libertà offerto dalla guida di una moto brillante, come può essere la nuova Triumph Street Triple 765 R, per cui è necessaria la patente A. Il punto è proprio questo: chi non ha ancora conseguito la A ma si è fermato alla A2, dovrà decidere di scegliere un'altra moto, ad esempio...e invece no. La Casa di Hinckley, a partire dal prossimo mese di settembre, porterà nelle concessionarie Triumph la Street Triple 765 R A2, ovvero la stessa moto ma rivisitata nei valori tecnici, che passa così dagli originali 120 CV/88 kW ai 95 CV/70 kW, potenza massima consentita dalla legge per procedere con il depotenziamento a 48 CV/35 kW guidabili con la patente A2.