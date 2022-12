Triumph presenta la nuova gamma Street Triple 2023

La nuova famiglia Street Triple 2023 è innanzitutto più performante, ma anche la più evoluta dal punto di vista tecnologico e tecnico, con freni Brembo e il Cornering ABS, più il nuovo Cornering Traction Control (disattivabile). Tutte e tre le moto hanno di serie il sistema “Track-ready Triumph Shift Assist”, una dotazione prettamente sportiva che qualifica lʼambizione racing della Street Triple 2023. Quanto al design, la moto diventa ancora più compatta e aggressiva, con il codino corto e i terminali di scarico alti, mentre la posizione in sella è ora più ergonomica. La versione Moto2 Edition ha i semi-manubri “clip-on”, posizionati 80mm più in basso e 50 mm più in avanti rispetto a R ed RS.

La gamma si compone di tre modelli: nuova Street Triple 765 R da 120 CV; Street Triple 765 RS e Street Triple 765 Moto2 Edition, queste ultime due con il 3 cilindri Euro 5 di 765 cc che eroga 130 CV. Per tutte 80 Nm di coppia massima a 9.500 giri al minuto, mentre il picco di potenza è raggiunto a 12.000 giri! Di serie tutte hanno il cambio a 6 velocità e lʼassistente di cambiata, Riding modes ottimizzati. Gli pneumatici di primo equipaggiamento sono Pirelli Diablo Supercorsa SP per le varianti da 130 CV RS e Moto2, mentre la R monta gomme Continental ContiRoad.

Sempre per i performanti modelli RS e Moto2 è disponibile di serie un nuovo schermo TFT da 5 pollici. Connessione Bluetooth e lʼapp MyTriumph gratuita arricchiscono lʼequipaggiamento hi-tech della gamma. Arriveranno in primavera a prezzi di 10.295 euro per la Nuova Street Triple R, 12.695 euro per la Street Triple RS e 15.395 euro per la Moto2 Edition.

