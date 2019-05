Corrieri per un giorno 21 maggio 2019 07:45 Trasporti, Mercedes rafforza lʼimpegno su Roma Si rinnova la sede per veicoli commerciali in via Variola

Corrieri per un giorno. Si chiama così lʼiniziativa di Mercedes-Benz per avvicinare i media al mondo dei driver, i professionisti del trasporto. Lʼoccasione giusta anche per inaugurare la rinnovata sede di via Variola a Roma e per lanciare il nuovo Sprinter 314 CDI.

Dal nuovo Sprinter agli elettrici Da video 1 di 46 Da video 2 di 46 Da video 3 di 46 Da video 4 di 46 Da video 5 di 46 Da video 6 di 46 Da video 7 di 46 Da video 8 di 46 Da video 9 di 46 Da video 10 di 46 Da video 11 di 46 Da video 12 di 46 Da video 13 di 46 Da video 14 di 46 Da video 15 di 46 Da video 16 di 46 Da video 17 di 46 Da video 18 di 46 Ufficio stampa 19 di 46 Ufficio stampa 20 di 46 Ufficio stampa 21 di 46 Ufficio stampa 22 di 46 Ufficio stampa 23 di 46 Ufficio stampa 24 di 46 Ufficio stampa 25 di 46 Ufficio stampa 26 di 46 Ufficio stampa 27 di 46 Ufficio stampa 28 di 46 Ufficio stampa 29 di 46 Ufficio stampa 30 di 46 Ufficio stampa 31 di 46 Ufficio stampa 32 di 46 Ufficio stampa 33 di 46 Ufficio stampa 34 di 46 Ufficio stampa 35 di 46 Ufficio stampa 36 di 46 Ufficio stampa 37 di 46 Ufficio stampa 38 di 46 Ufficio stampa 39 di 46 Ufficio stampa 40 di 46 Ufficio stampa 41 di 46 Ufficio stampa 42 di 46 Ufficio stampa 43 di 46 Ufficio stampa 44 di 46 Ufficio stampa 45 di 46 Ufficio stampa 46 di 46 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

A far la parte dei “corrieri per un giorno” sono stati i giornalisti, partiti dalla sede di Capena. La “gara” prevedeva il carico di pacchi da un furgone Actros al nuovo Sprinter 314 CDI a trazione anteriore, con una soglia di carico più bassa di 80 mm per agevolare il lavoro dei driver. Prima tappa di consegne nella sede Mercedes-Benz Italia di via Bona e conclusione nella nuova concessionaria di veicoli commerciali in via Variola. Una gara valida anche per testare lʼapp Mercedes Pro, un sistema innovativo per la gestione delle flotte da parte delle aziende, che possono così conoscere in tempo reale la posizione dei veicoli e controllarne lʼefficienza nelle consegne.

La logistica è spesso sconosciuta al pubblico che frequenta le concessionarie automobilistiche. Nel caso del centro Mercedes-Benz di Capena si ha a che fare con una struttura enorme, posta su una superficie di 35.173 metri quadri, con 130 dipendenti che gestiscono ricambi di veicoli per un valore di 34 milioni di euro. Le consegne affidate ai giornalisti-corrieri hanno offerto lo spunto per scoprire il lavoro dietro le quinte di chi vende un furgone o un camion Mercedes, e vi sta dietro per la manutenzione efficiente, per garantire la salvaguardia del carico e la consegna nei tempi stabiliti. La sede di via Variola dispone di unʼofficina specializzata e offre ai suoi clienti mezzi sostitutivi (noleggi a costo zero) qualora la sosta per la manutenzione fosse prolungata oltre il previsto.