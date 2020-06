Toyota Proace City Verso, la risposta a ogni esigenza

Si parte da un progetto congiunto, quello tra Toyota e PSA , per mettere insieme le competenze e produrre veicoli che sono campioni di funzionalità, praticità, polivalenza. È il caso di Toyota Proace City Verso , la multispazio che nasce come variante passeggeri del veicolo commerciale sviluppato insieme a Peugeot (e dal quale nasce Rifter ).

Un veicolo moderno e intelligente, proposto in due lunghezze ‒ Short da 4,4 metri e Long da 4,7 metri ‒ ed entrambe disponibili sia a 5 che a 7 posti. Sulla seconda fila ci sono i tre sedili separati. Chi non avesse bisogno di occupare tanti sedili, sappia però di poter contare su un volume di carico da 3,7 metri cubici sulla versione Short e di ben 4,3 metri cubici sulla Long! Su questʼultima configurazione, la portata massima arriva fino a una tonnellata e in più è possibile trainare rimorchi pesanti altri 1.500 chili! Insomma i benefici dei veicoli che nascono da un concept commerciale.

Gli spazi a bordo di Toyota Proace City Verso sono straripanti, con vani utili per riporre oggetti sotto il tetto e sui padiglioni laterali, così da appagare ogni famiglia che desideri unʼauto funzionale per andare in vacanza. I contenuti di sicurezza sono di categoria superiore: cʼè il Pre-Crash di serie, che serve a ridurre gli effetti di un incidente, e ancora lʼalert di stanchezza del guidatore. Sul secondo livello il sistema di lettura dei segnali stradali, riprodotti sul display da 8 pollici, gli abbaglianti che si commutano in automatico in caso dʼincrocio con altri veicoli, il Blind Spot Monitor per vedere gli angoli ciechi e la telecamera posteriore a 180 gradi.

Tre gli allestimenti e tre anche le motorizzazioni: 1.2 turbo benzina da 110 CV, 1.5 diesel da 100 e 130 CV, per prezzi che partono da 21.950 euro, 4.300 in più per la configurazione Long. Attenzione però, l’offerta di lancio è sicuramente interessante e vede partire i prezzi da 17.150 euro, IVA e messa su strada incluse. Con la formula “Pay per Drive Connected”, è possibile il pagamento rateale a partire da 169 euro. La garanzia di Proace City Verso vale 5 anni e/o 200.000 chilometri.

