Toyota GR Supra, pronta per i fan italiani

Una coupé due porte con lʼassetto basso e che si esprime come una vera supercar. Ha un look che già spiega molto della sua dinamicità, con carreggiate ampie e un passo più corto della GT86, così da abbassare il baricentro e aumentare di conseguenza il piacere di guida. La nuova Toyota GR Supra nasce in Europa (è assemblata a Graz, in Austria, nello stesso stabilimento dovʼè costruita la BMW Z4) e monta un motore biturbo 3.0 da 340 CV, con coppia massima di 500 Nm. Grazie alla funzione Launch Control, l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in appena 4,3 secondi.