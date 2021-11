“The Big Love” MINI conquista Lucca Comics & Games

Si chiama “ The Big Love ” lʼinterpretazione di una specialissima MINI John Cooper Works svelata a Lucca Comics & Games 2021 . A realizzarla sono stati i due street artist Solo & Diamond , che hanno esposto lʼauto nei pressi del Palazzetto dello Sport di Lucca, occasione anche per rendere omaggio ai 20 anni della “nuova” identità MINI, risorta nel 2001 sotto lʼegida del BMW Group .

Il claim dellʼopera “Big Love” è richiamato nel volto della ragazza raffigurata, che ama al di là di qualsiasi differenza: “We’re different but pretty good together”, recita la special MINI, che nella diversità trova ricchezza e bellezza. Altro tema rappresentato da Solo & Diamond è quello della sostenibilità, decisamente caro a MINI, che ha intrapreso la via dellʼelettrificazione da anni. Nel loro lavoro, i due artisti romani hanno utilizzato delle vernici speciali Airlite in grado di purificare l’aria. Si tratta di una tecnologia in grado di sanificare le pareti da batteri e virus, eliminando le sostanze tossiche dall’aria che respiriamo e riducendo l’inquinamento nell’ambiente.

Airlite è una realtà tutta italiana, pensata e realizzata esclusivamente per prendersi cura delle persone e degli altri esseri viventi all’interno e all’esterno delle loro abitazioni, dei loro luoghi di lavoro e di svago. In quanto vernice, è perfetta la sua presenza a Lucca Comics & Games, accanto a MINI che con la kermesse storicamente dedicata al fumetto (ma non solo) è legata da vari anni.