The 8 X JEFF KOONS, la BMW Serie 8 sposa la Pop Art

Una collaborazione stretta quella tra Koons e BMW, nata nel 2010 con lʼesclusiva M3 GT2 Art Car che partecipò persino alla 24 Ore di Le Mans. Ora lʼoggetto dei desideri dellʼartista è stata una BMW M850i xDrive Gran Coupé, che si avvalso dei professionisti della verniciatura più bravi della Casa bavarese. Questi hanno impiegato oltre 200 ore di lavoro manuale negli stabilimenti di Dingolfing e Landshut soltanto per la verniciatura esterna, dove i campioni di colore sono stati spesso applicati con lenti di ingrandimento. Il design dellʼauto combina 11 diversi colori esterni, che vanno dal blu dominante allʼargento e dal giallo al nero.

The 8 X JEFF KOONS è unʼauto assolutamente unica, in cui sono presenti tutti gli stilemi della pop art americana, di cui lʼartista della Pennsylvania è uno dei massimi esponenti. Gli interni ripongono lo schema multicolore, composto da materiali di alta qualità e pelle pregiata, con i sedili verniciati in fumettistici toni di rosso e blu. “È sportiva e appariscente, ma anche minimalista e concettuale ‒ spiega Koons ‒. Le linee dellʼauto sʼingrandiscono sempre più nel loro tragitto dal cofano verso il bagagliaio, creando un senso di movimento in avanti, proprio come gli elementi di design che ricordano i getti di vapore e il POP!”.

Dopo lʼesordio a Los Angeles, la vettura sarà esposta al Rockefeller Plaza di Manhattan, New York. Un modello firmato da Jeff Koons sarà poi messo allʼasta da Christieʼs a New York il 4 aprile, con i proventi che andranno alla Ong International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC). The 8 X JEFF KOONS sarà prodotta in due soli esemplari a settimana, il prezzo è su richiesta, in base al principio: “first come, first serve”. Tutte le info su: THE8XJEFFKOONS@bmw.com.