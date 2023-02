Tesla richiama 363.000 auto. Ecco il motivo.

Una guida autonoma molto pericolosa

La NHTSA sostiene che il numero esatto dei veicoli Tesla da richiamare è di 362.758 unità, tutte dotate (o in attesa di installazione) del famoso software FSD, che per l’occasione darebbe qualche problema di inaffidabilità pratica. Un esempio? Quando operativo, potrebbe attraversare un incrocio senza rispettare la segnaletica, oppure non rispettare i colori del semaforo che si avviano al rosso o ancora, effettuare un sorpasso dove non è possibile o senza considerare spazio, tempo e macchine che sopraggiungono. Altro problema che il sistema potrebbe evidenziare è quello di non rispondere adeguatamente al rispetto dei limiti di velocità.