Tesla ha aperto gli ordini della crossover da oltre 400 CV di potenza. È lei, la Performance, la versione ad alte prestazioni della Model Y.
© Ufficio stampa Tesla
La nuova Tesla Model Y entra in listino con una versione che la rende la più performante della famiglia. La vettura, che per il mercato europeo è prodotta nella gigafactory di Berlino, è già ordinabile in Italia e proprio come già visto sulla Model 3 Performance fa un bel salto in avanti in prestazioni e guidabilità.
Il look della Tesla Model Y Performance è chiaramente più sportivo rispetto alle sorelle meno grintose: il cambiamento si vede nei nuovi paraurti dal taglio più aggressivo e dalle prese d’aria più grandi, ma anche dallo spoiler posteriore in fibra di carbonio, dai cerchi in lega forgiati e carenati grandi 21” e dalle pinze dei freni rosse. Internamente Tesla è intervenuta inserendo sedili più avvolgenti, con il logo della Performance impresso nel poggiatesta; poi ci sono anche inserti in fibra di carbonio nella plancia e nei pannelli delle porte e la pedaliera in alluminio a vista. Non poteva mancare il nuovo display centrale tipico delle Tesla, che ora è cresciuto fino a 16” e offre una migliore risoluzione.
© Ufficio stampa Tesla
La notizia dello sviluppo tecnico riguarda la potenza della vettura che in questa versione arriva fino a 460 CV. Con questo upgrade la Model Y scatta da 0 a 100 km/h in 3"5, mentre la velocità massima resta la stessa, ovvero di 250 km/h. Ci sono novità anche per la batteria, ottimizzata per aumentare sia la capacità complessiva che le prestazioni. L'accumulatore della Performance dovrebbe arrivare a 82,1 kWh lordi al posto dei 78,4 kWh (sempre lordi) della Model Y Long Range...in questo modo l'autonomia dichiarata (secondo il ciclo WLTP) è di 580 km (6 km in meno della AWD Long Range che dichiara 586 km).
© Ufficio stampa Tesla
© Ufficio stampa Tesla
La Model Y Performance è stata rivista anche nella meccanica, con interventi che hanno visto l'introduzione delle nuove molle e delle barre stabilizzatrici, ma il guidatore potrà contare anche sulle sospensioni adattive con setup specifico, personalizzando durante la guida le diverse dinamiche di marcia, intervenendo sui parametri di sospensioni, controllo di stabilità e di trazione. Per quanto riguarda la dotazione di serie la Model Y Performance propone tutto quello che già viene offerto sugli altri modelli, mentre come optional si può scegliere solo il colore della carrozzeria (il grigio scuro è di serie), il bianco per i rivestimenti interni, i due pacchetti Autopilot per potenziare le funzioni di guida assistita e il gancio di traino fino a 1.600 kg. Chiudiamo con il prezzo: la versione ad alte prestazioni Performance ha un listino che parte da 63.819 euro, le consegne sono invece previste già dal prossimo mese di settembre.
© Ufficio stampa Tesla
