Il look della Tesla Model Y Performance è chiaramente più sportivo rispetto alle sorelle meno grintose: il cambiamento si vede nei nuovi paraurti dal taglio più aggressivo e dalle prese d’aria più grandi, ma anche dallo spoiler posteriore in fibra di carbonio, dai cerchi in lega forgiati e carenati grandi 21” e dalle pinze dei freni rosse. Internamente Tesla è intervenuta inserendo sedili più avvolgenti, con il logo della Performance impresso nel poggiatesta; poi ci sono anche inserti in fibra di carbonio nella plancia e nei pannelli delle porte e la pedaliera in alluminio a vista. Non poteva mancare il nuovo display centrale tipico delle Tesla, che ora è cresciuto fino a 16” e offre una migliore risoluzione.