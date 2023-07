Tesla Cybertruck: il caso dietro gli ordini di successo

Facciamo chiarezza Tra l’ordine e il contratto di acquisto siglato c’è una bella differenza. Intanto bisogna dire che la notizia del boom di ordini non è arrivata da Tesla ma da un web tracker, secondo cui al 21 luglio 2023 le prenotazioni del Cybertruck erano pari a 1.943.876, l'equivalente di oltre 194 milioni di dollari se prendiamo in considerazione la caparra richiesta di 100 dollari per ottenere validato l’ordine. Non sappiamo neppure se Tesla sia così entusiasta, dal momento che, secondo i suoi obiettivi, le unità di produzione previste erano di 375 mila esemplari l’anno. Una tabella di marcia tremendamente faticosa per il marchio americano e snervante per i clienti, che dovranno così attendere anche cinque anni, prima di guidare il Cybertruck.

Di sicuro Tesla Cybertruck piace Ciò nonostante è evidente come né i ritardi nella produzione, né il mistero su omologazione e altro abbiano “distrutto la fama” e l’interesse verso il pick-up americano, che dopo quattro anni dalla sua presentazione ha varcato (in data 15 luglio 2023) la porta di uscita dell’area predisposta alle linee produttive della Gigafactory Texas. In realtà, il primo grande traguardo ci sembra proprio questo, poi, se veramente saranno due milioni i contratti che verranno chiusi, o meno, sono comunque in linea con le previsioni di Tesla. Bisognerà poi osservare il mercato e capire quanta penetrazione avrà il Cybertuck, non solo in termini di vendita ma sopratutto di influenza in un segmento particolarmente amato dagli americani.

Ufficio stampa Tesla