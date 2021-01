Tecnologie Bosch per la Maserati Ghibli Hybrid

La nuova Maserati Ghibli Hybrid si avvale di un motore 4 cilindri 2.0 turbo benzina e di un motore elettrico alimentato da una batteria Bosch a 48 Volt agli ioni di litio, che insieme sviluppano 330 CV di potenza . Bosch fornisce anche il sistema convertitore DC / DC e la centralina elettronica del controllo motore ECU, convertendo l'energia elettrica da 48 V a 12 V per l'alimentazione anche il resto dei dispositivi elettrici di bordo. Dal punto di vista dinamico, questa tecnologia permette di ottimizzare le prestazioni e ridurre i consumi e le emissioni di CO2.

Quanto agli ADAS, la berlina Maserati è equipaggiata di tutto, incluso l' Active Driving Assist che anticipa la guida autonoma. Bosch monta on Ghibli Hybrid componenti come il sensore radar a lungo raggio, il sistema elettronico di stabilità ESP e lo sterzo elettrico servoassistito (EPS). Per non parlare del BRS, Boost Recuperation System , che non disperde l'energia in fase di decelerazione ed è in grado di immagazzinarne una parte nella batteria a 48 V, restituendola poi quando il guidatore accelera.