Suzuki Young Riders, patente gratis per i sedicenni

Ripensare la mobilità individuale nella fase post-virus significa privilegiare le due ruote . Per tante ragioni: ci si sposta più agilmente, si perde meno tempo, il distanziamento è facile da rispettare, certo più dellʼabitacolo di unʼauto dove si viaggia in più persone. Ecco allora il fiorire di offerte dei costruttori moto, come Suzuki . In attesa che dal governo arrivino segnali dʼincentivi…

Per favorire i più giovani e i sedicenni, Suzuki offre agevolazioni allʼacquisto sulle moto GSX-S125 e GSX-R125 e sullo scooter Address 110. Sono tutti modelli che si guidano con le patenti A1 e B e per questo lo sconto di 400 euro che Suzuki propone equivale, idealmente, al “regalo” della patente di guida (che costa circa tanto nelle autoscuole italiane). La promozione si chiama “Young Riders” e per le famiglie si rivela, di questi tempi, un pensiero gradito. Per approfittare dello sconto cʼè tempo però fino al 30 giugno.

Leggere, veloci e giovanissime, le due Suzuki GSX-S125 e GSX-R125 montano lo stesso motore bialbero DOHC a 4 valvole, di cilindrata 125 e 15 CV di potenza, rispettoso dello standard Euro 4. La prima si caratterizza per lʼimpronta più metropolitana, con la posizione in sella eretta e rilassata, mentre la R125 (R sta per Racing) ha un’impostazione più sportiva. Le due moto sono offerte da Suzuki in collaborazione con Findomestic, che propone piani di finanziamento molto flessibili e rateizzabili su 12, 24, 36 o 48 mesi. A listino le due moto costano, rispettivamente, più di 4.000 e 4.500 euro.

Compiutamente cittadino è lo scooter Address 110, versatile e comodo da guidare. Ha un grande vano sotto sella da 20,6 litri, che può accogliere anche un casco integrale, mentre nel retro dello scudo ci sono altri due vani portaoggetti e un gancio portaborse. È un mezzo perfetto per abbattere i costi di gestione familiare, visto che con due litri di benzina fa fino a 100 chilometri! Address 110 costa a listino 2.149 euro, un prezzo già competitivo di suo, ma volendo cʼè anche qui il finanziamento Findomestic, che prevede un anticipo minimo di 149 euro e 24 rate mensili da 85,41 Euro (Tan 0% e Taeg 5,68%).