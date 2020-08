Suzuki Swift Hybrid, la città è il suo terreno di caccia

Si sente dire spesso in giro che i motori diesel hanno i giorni contati, ma la realtà vuole invece che siano i motori a benzina tradizionali ad aver, già adesso, le ore contate. Perché evolvono in soluzioni ibride “morbide” che ne aumentano lʼefficienza e consentono anche qualche piccolo privilegio, tipo accedere nelle ZTL, avere lʼesenzione dal bollo e persino sostare sulle strisce blu senza il pedaggio .

Proprio quel che abbiamo fatto con la Suzuki Swift Hybrid che Tgcom24 ha provato a Roma, una vettura agile, carina e compatta che si scrolla da dosso ogni preoccupazione di blocco del traffico così frequente nella Capitale. Come ogni mild hybrid, però, dobbiamo dire che il motore termico a benzina non va in pensione. Per questi propulsori si può parlare di resilienza, cioè resistono ma si fanno aiutare da unʼunità elettrica che abbassa i consumi e le emissioni (e si guadagna lʼecobonus rottamazione), in sintonia oltre tutto con lʼultima normativa Euro 6D final.

E che lʼibrido “morbido” sia davvero il sostituto del motore solo a benzina, lo dimostra il fatto che proprio una Suzuki Swift Sport Hybrid sia stata la prima auto mild hybrid a partecipare a una gara rally. Noi però abbiamo provato la Swift normale, con 83 cavalli mansueti, anche se Suzuki ha messo lʼibrido anche sulla Swift Sport che di cavalli ne eroga 130! Torniamo alla nostra prova, dicendo subito che è unʼottima idea per chi abita in grandi aree metropolitane. Ha la trazione anteriore e il cambio a scelta manuale o a variazione continua CVT (e paddle al volante!), ma Suzuki offre a richiesta anche la trazione integrale 4x4 AllGrip e nessun concorrente nel segmento B propone unʼibrida così.

Il motore 1.2 aspirato riceve lʼaiutino dellʼISG ‒ Integrated Starter Generator ‒ che svolge le funzioni di alternatore, motorino di avviamento e motore elettrico, per fornire una coppia aggiuntiva quando serve. È alimentato da una batteria da 10Ah e qui sta il grande balzo rispetto ai 3Ah della Swift Hybrid precedente, pur con dimensioni invariate e le stesse capacità di stivaggio. Scattante, consuma poco ed è pratica e funzionale. Quel che la rende eccezionale è il rapporto qualità/prezzo, impagabile nel confronto con lʼormai ricca e agguerrita concorrenza. Qui già dal primo livello Cool abbiamo di serie la frenata d’emergenza con riconoscimento pedoni e lʼavviso di superamento e mantenimento di corsia.

E ancora la spia della stanchezza del conducente e il display che visualizza i segnali stradali, persino il monitoraggio degli angoli ciechi (anche in retromarcia) e il cruise control adattivo. Insomma un gioiellino, con di serie anche i fari full LED e i sensori di parcheggio posteriori. Lʼinfotainment integra gli smartphone Apple e Android. Tutto questo ben di dio a soli 12.790 euro. Sì perché il listino parte da 17.290, ma con lʼecobonus statale in caso di rottamazione (3.500 euro) e i 1.000 euro di sconto Suzuki, il prezzo scende a 12.790 euro, almeno fino al 30 settembre.