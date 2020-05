Suzuki Italia, compri ora e paghi dopo 180 giorni

Affrontare il post Covid-19 con coraggio , perché ormai i conti del 2020 sono segnati e pensare al 2021 per tornare a far utili è quantomeno saggio. Si spiega così lʼiniziativa di Suzuki Italia di offrire la sua gamma auto, entro il 31 maggio, con un finanziamento Agos e pagamenti differiti, con la prima rata dopo 180 giorni .

Unʼiniziativa svolta per sostenere gli automobilisti in questa fase di crisi sanitaria. È valida per le formule Suzuki Warranty e Suzuki NoProblem, due sistemi di pagamento flessibili (e personalizzabili) che la Casa giapponese già da tempo offre alla clientela italiana. Il pagamento differito a 180 giorni può essere abbinato al programma Suzuki Smart Buy che, in piena emergenza sanitaria, permette di prenotare online la vettura Suzuki scelta e configurata dal cliente. Sempre online può anche scegliere la formula di pagamento che predilige, per poi prendere appuntamento con il concessionario per definire il contratto.

Il finanziamento Agos è possibile fino a 35.000 Euro ed è rimborsabile in un periodo che va dai 3 ai 7 anni. Dopo il regolare pagamento delle prime 6 rate, il cliente può accordarsi con la società finanziaria per variare l’importo mensile delle rate o la durata del piano di rimborso. Il piano di ammortamento può essere modificato fino a tre volte. La gamma Suzuki che beneficia dellʼiniziativa coinvolge Ignis, Swift e Swift Sport, Vitara e S-Cross, tutti modelli disponibili anche in versione ibrida.