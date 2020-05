Suzuki GSX-S1000 ABS, la promozione da non perdere

Lʼoccasione da non perdere. Fino al 30 giugno Suzuki offre una promozione choc sulla sportiva stradale GSX-S1000 ABS , acquistabile con una super valutazione dellʼusato di 1.000 euro . Per la splendida mille Suzuki, carenata il giusto per contemperare le qualità stradali con quelle racing, lʼofferta è imperdibile!

Linee snelle e pulite, grande personalità su strada, prestazioni e fluidità. Tante le doti della GSX-S1000, che monta un performante motore 4 cilindri a 4 tempi da un litro di cilindrata e 149,6 CV di potenza a 10.000 giri al minuto. È lo stesso 4 cilindri in linea montato sulla superbike GSX-R1000, messo a punto per lʼuso stradale ma con lo stesso istinto pistaiolo. Il motore 1.0 Suzuki garantisce una risposta fluida e immediata allʼapertura del gas, per unʼaccelerazione costante e graduale, cui contribuisce anche lʼinnovativa frizione antisaltellamento.

Evoluto si presenta il sistema di Controllo della Trazione della GSX-S1000, con 3 modalità settabili per la guida in ogni condizione. In caso di perdita di trazione, il Traction Control riduce la potenza del motore rapidamente, intervenendo sui tempi di accensione e sulla valvola secondaria del corpo farfallato. Il sistema controlla e verifica le condizioni ogni 4 millisecondi (cioè 15 volte al secondo!), consentendo reazioni estremamente rapide e immediate. A listino da 12.690 euro, la Suzuki GSX-S1000 ABS può essere oggi acquistata (anche con finanziamento a rate Way2Ride) usufruendo di una supervalutazione di 1.000 euro dellʼusato.