Suzuki GSX-R1000R, aria fresca per una moto leggendaria

Il pacchetto elettronico S.I.R.S. (Suzuki Intelligent Ride System) è stato evoluto migliorando e inserendo di serie diverse tecnologie di bordo. Tra queste c'è il Suzuki Drive Mode Selector (SDMS) con tre mappe motore (A, B, C) per adattare l’erogazione a stile di guida e condizioni; lo Smart TLR Control con traction control a 10 livelli, Lift Limiter (anti-impennata) e Roll Torque Control per la stabilità in piega; Quickshifter bidirezionale di nuova generazione, reso (secondo quanto dichiarato dal costruttore nipponico) più fluido e preciso sia in salita che in scalata; il Launch Control aggiornato, per partenze "da pista"; Motion Track Brake System e Slope Dependent Control, per gestire con più efficacia e sicurezza la frenata in curva o in discesa e il Low RPM Assist e Easy Start System utili nella guida urbana. GSX-R1000R punta inoltre su una nuova IMU Bosch a sei assi più leggera e precisa, integrata con una rete CAN-bus ad alta capacità di elaborazione dati.