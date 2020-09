Suzuki compie 100 anni e li festeggia con una superbike

Suzuki lancia una versione speciale Anniversary della GSX-R1000R . In vendita dal prossimo mese di ottobre, lʼesclusiva superbike celebra i 100 anni dellʼazienda giapponese e per lʼoccasione vestirà la stessa livrea bicolore delle GSX-RR ufficiali ‒ blu e argento ardesia ‒ schierate dal Team Ecstar in MotoGP .

La GSX-R1000R Anniversary utilizza il sistema di fasatura variabile delle valvole sviluppato proprio per gareggiare nelle corse motociclistiche (SR-VVT, Suzuki Racing-Variable Valve Timing). Un sistema che consente di incrementare la coppia e la potenza massime rispettivamente a 118 Nm e 202 CV, ottimizzando il rendimento a tutti i regimi. Non mancano il Launch Control per sprint in partenza ancora più brucianti e il cambio quickshifter bidirezionale.

La ciclistica poggia su una forcella Showa BFF, che assicura un’eccezionale scorrevolezza. La special superbike ha di serie il Controllo elettronico della Trazione regolabile su ben 10 livelli, capace di leggere i segnali provenienti dai sensori ogni 4 millisecondi, per una risposta sempre precisa. Di serie anche l’ABS con funzione cornering, che regola il suo intervento in funzione dell’angolo di piega, e i dischi freno Brembo in acciaio inox con diametro da 320 millimetri. Prezzi non ancora definiti, ma indicativamente attorno ai 20 mila euro.

Nata nel 1920 producendo macchine tessili, Suzuki si è poi specializzata in vari contesti ma sempre motoristici. Il gran balzo verso le moto sportive avvenne negli anni 60 e da allora la sua voglia di correre non si è mai fermata. Con campioni del calibro di Barry Sheene e Kevin Schwantz ha vinto vari titoli iridati e nellʼalbo d’oro Suzuki figurano anche 12 titoli nel Mondiale Endurance a squadre, 13 allori nel Campionato AMA Superbike e varie vittorie alla 24 Ore di Le Mans e al Bol d’Or.