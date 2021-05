Suzuki Across Plug-in e Swace Hybrid: 10 anni di garanzia

Auto elettrica, quante sfumature ! Sono molte le vie dellʼelettrificazione per lʼindustria automotive, e se un costruttore pensa in termini di strategia deve seguirle tutte. Ci sono le elettriche pure e le ibride, ricaricabili plug-in oppure “leggere” ‒ le cosiddette mild ‒ che non hanno bisogno di prese e spine per ricaricare le batterie, quindi più semplici per tutti. Suzuki è il classico campione di costruttore che non lascia dʼintentato e così al vertice della sua gamma propone due vetture diversamente ibride: Across Plug-in e Swace Hybrid .

Across Plug-in Hybrid Ufficio stampa 1 di 18 Ufficio stampa 2 di 18 Ufficio stampa 3 di 18 Ufficio stampa 4 di 18 Ufficio stampa 5 di 18 Ufficio stampa 6 di 18 Ufficio stampa 7 di 18 Ufficio stampa 8 di 18 Ufficio stampa 9 di 18 Ufficio stampa 10 di 18 Ufficio stampa 11 di 18 Ufficio stampa 12 di 18 Ufficio stampa 13 di 18 Ufficio stampa 14 di 18 Ufficio stampa 15 di 18 Ufficio stampa 16 di 18 Ufficio stampa 17 di 18 Ufficio stampa 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Non sono proprio delle ammiraglie, ma di certo esprimono al livello più alto lʼofferta del costruttore giapponese, di recente legatosi in rapporti di collaborazione con Toyota. Proprio da questa partnership nascono Across e Swace, il primo è un grande e versatile Suv di segmento D, il secondo è una pratica e spaziosa station wagon di segmento C (simile alla Corolla SW). Per Across è disponibile la nuova propulsione ibrida elettrica ricaricabile, mentre Swace Hybrid ha una soluzione mild che non richiede la ricarica esterna. Su entrambi i modelli, Suzuki ha deciso ora di estendere la garanzia sul modulo ibrido fino a 10 anni o 250.000 chilometri! Un attestato di affidabilità per una gamma che, ricordiamo, in Italia è interamente ibrida.

Forte di tre motori elettrici (due posti allʼavantreno e uno sullʼasse posteriore) e di un possente 2.5 benzina, Across Plug-in sviluppa oltre 300 CV di potenza e assicura unʼautonomia di marcia a zero emissioni tra i 75 e 100 chilometri. Ha la trazione integrale a gestione elettrica 4x4 E-Four e costa a partire da 48.900 euro, incentivi inclusi. Swace Hybrid abbina invece un 1.8 benzina da 98 CV e un potente motore elettrico da 53 kW, che in sinergia sviluppano fino a 122 CV. È una wagon capiente, con un grande bagagliaio da 600 litri e prezzi da 23.400 euro, ecoincentivi inclusi.

Suzuki Swace Hybrid Ufficio stampa 1 di 22 Ufficio stampa 2 di 22 Ufficio stampa 3 di 22 Ufficio stampa 4 di 22 Ufficio stampa 5 di 22 Ufficio stampa 6 di 22 Ufficio stampa 7 di 22 Ufficio stampa 8 di 22 Ufficio stampa 9 di 22 Ufficio stampa 10 di 22 Ufficio stampa 11 di 22 Ufficio stampa 12 di 22 Ufficio stampa 13 di 22 Ufficio stampa 14 di 22 Ufficio stampa 15 di 22 Ufficio stampa 16 di 22 Ufficio stampa 17 di 22 Ufficio stampa 18 di 22 Ufficio stampa 19 di 22 Ufficio stampa 20 di 22 Ufficio stampa 21 di 22 Ufficio stampa 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

I 10 anni di garanzia si dividono in due periodi eguali: fino al quinto anno è gratuita, dal sesto al 10° (o al raggiungimento dei 100.000 km) è a pagamento, facoltativo, dei clienti. Ma se questi si sono avvalsi nel tempo della regolare manutenzione presso la Rete Ufficiale Suzuki, allora l’estensione è gratuita. La garanzia copre tutti i componenti del sistema ibrido, dalla batteria agli ioni di litio all’inverter, fino alle unità di controllo elettronico.

Nello speciale motori anche le Suzuki Across Plug-in e Swace Hybrid