SUV e scrambler per guidare ovunque

Le nostre sensazioni di guida della Jeep Compass Abbiamo provato la Plug-in Hybrid da 240 CV, con la trazione integrale garantita dal propulsore elettrico che agisce sull'asse posteriore, con una combinazione di potenza in grado di staccare lo 0-100 in 7,3 secondi e in grado di far percorrere alla Compass fino a 50 km in solo elettrico. Eʼ la versione americana del cosiddetto SUV medio, metà crossover e metà berlina, derivato dalle auto di segmento C, molto gradito per praticità e versatilità anche al mercato europeo. Jeep Compass 4xe nella versione ibrida plug-in sa essere protagonista in off road (come tradizione Jeep insegna) ma sa anche essere una fedele compagna di tutti i giorni, pronta e docile per accompagnarci a fare la spesa o per far bella figura con gli amici allʼAfter Hours.

Chi crede nell'idrogeno? BMW continua a puntare sull’idrogeno, con un progetto di sviluppo che entra ora nella sua fase finale. Dopo quattro anni, infatti, la Casa bavarese è pronta a partire con la produzione in serie limitatissima, appena 100 esemplari, della iX5 Hydrogen. Le vetture saranno su strada entro l’anno e saranno utilizzate dai dipendenti di BMW, che potranno così valutare l’utilizzo quotidiano di questa innovativa tecnologia, fornendo al team di sviluppo le loro impressioni di guida e i loro suggerimenti. La iX5 a idrogeno è stata presentata per la prima volta a Francoforte nel 2019, mentre nell’edizione del 2021 è stata utilizzata come navetta per i visitatori del Salone. Il progetto si avvale di una tecnologia fuel cell di origine Toyota, con cui BMW ha una partnership fin dal 2013. A Monaco hanno comunque apportato diverse modifiche per rendere il sistema ancora più efficiente.

Ufficio stampa BMW

Una particolare trazione integrale La tecnologia e-4ORCE di Nissan Ariya è stata messa alla prova sui tracciati montani e innevati dei Pirenei, al confine tra Spagna e Francia, e sul gelido Circuito di Andorra, la pista permanente più alta del mondo situata a 2.400 metri di altitudine. Anche in condizioni estreme, Nissan ha dichiarato che l’Ariya e-4ORCE se l’è cavata egregiamente riuscendo a fornire prestazioni brillanti, mantenendo sempre il pieno controllo della vettura e la massima sicurezza. La tecnologia di trazione integrale che caratterizza la Nissan Ariya (oltre alla X-Trail), è di tipo elettrico, come si evince anche dal nome: e-4ORCE, dove la “e” richiama il mondo a zero emissioni, mentre il “4” allude al mondo dell’off-road. Sulla Nissan Ariya il sistema e-4ORCE ha una potenza di 306 CV (225 kW) e consente al SUV elettrico di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi.

Ufficio stampa Nissan

La nuova scrambler di Honda Presentata in anteprima a EICMA 2022, la nuova Honda CL500 è ora pronta al debutto sul mercato italiano. La nuova scrambler del Marchio giapponese è stata concepita per offrire un giusto compromesso tra agilità, prestazioni e usabilità, con la possibilità di affrontare anche dei viaggi insieme a un passeggero. Derivato da quello della CMX 500 Rebel, il motore bicilindrico eroga 46,6 CV e 43,4 Nm di coppia massima ed è montato su un telaio in tubi d’acciaio che consente di contenere il peso in ordine di marcia intorno ai 190 kg. La potenza ridotta, inoltre, permette di guidare la CL500 con la patente A2. La CL500 2023 è abbinabile a tre pacchetti speciali con accessori dedicati - Style Pack, Travel Pack e Adventure Pack – ovvero tre diverse declinazioni della moto per chi ama lo stile, il viaggio e l’avventura. Le colorazioni disponibili per l’Italia sono Matt Gunpowder Black Metallic e Matt Laurel Green Metallic.