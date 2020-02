Subaru XV e-Boxer, lʼidea mild hybrid

Subaru XV e-Boxer monta lo stesso motore termico 2.0 benzina 150 CV del Forester e-Boxer. La soluzione mild hybrid, la più semplice per il guidatore, comporta lʼadozione di un motore elettrico da 12,3 kW (circa 16 CV) che aumenta lʼefficienza del crossover, contribuendo a ridurre i consumi e le emissioni. Merito che si deve anche al filtro antiparticolato per motori a benzina. Pur essendo il più piccolo dei modelli Subaru, XV e-Boxer ha un posizionamento di gamma elevato, per via della trazione integrale permanente (un must in casas Subaru) e del cambio Lineartronic a variazione continua.

La batteria agli ioni di litio è collocata sotto al piano di carico, nel bagagliaio, non riducendo così lʼabitabilità 5 posti del crossover. La ricarica avviene sia attraverso lʼazione del motore termico, sia con la frenata rigenerativa. XV e-Boxer è più leggero del Forester e questo lo rende più agile e rapido, tanto che si può definirla unʼauto dalla doppia anima: stradale e offroad al tempo stesso. Disponibile in tre allestimenti a partire da marzo, è fissato a listino da 32.500 euro.

