Subaru Solterra, estate con Jovanotti e autunno su strada

Suv di segmento medio-alto, con le immancabili quattro ruote motrici di casa Subaru,

Solterra è il primo modello del brand ad accogliere la trazione Full electric

trazione integrale a gestione elettrica

batteria da 71,4 kWh

potenza combinata di 160 kW (218 CV)

. A spingere la vettura sono i due motori elettrici del sistema “eAxle”, montati ognuno su un assale per una, che si avvale anche della funzione Grip Control per la miglior aderenza su ogni tipo di fondo. Grazie alla, i due propulsori sviluppano la, con erogazione istantanea per unʼaccelerazione rapida e potente. Con la ricarica rapida a 150 kW, il Suv elettrico Subaru promette lʼ80% di ripristino batteria in soli 30 minuti.

Solterra si avvale anche del

sistema S-Pedal Drive

display da 12,3 pollici con navigatore

, che garantisce unʼesperienza di guida fluida grazie al solo pedale dellʼacceleratore che funge anche da freno. Tra le dotazioni premium del Suv ci sono il portellone motorizzato, i fari a LED autolivellanti che combinano luci abbaglianti e anabbaglianti e questi ultimi adattivi per non disturbare chi proviene in senso contrario, il

Due gli allestimenti disponibili in Italia e prezzi da 59.900 euro

4E-xperience+

, con Wallbox inclusa e garanzia illimitata. Lʼallestimento topaggiunge i cerchi in lega da 20 pollici, lʼimpianto audio Harman Kardon, il tetto panoramico e il vano per la ricarica wireless dello smartphone, il tutto a un prezzo di listino di 63.400 euro.

Nello Speciale Motori anche Subaru Solterra