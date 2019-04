Subaru Outback4Adventure, la più sportiva

Una versione di Subaru Outback votata all’avventura a 360 gradi, che segue lo spirito del mondo Scott, lʼazienda svizzera che ha fatto dellʼaccessorio e dellʼabbigliamento sportivo la sua mission. Il legame tra le due realtà si coglie in vari particolari ed esteticamente questo modello esibisce la griglia frontale nera con una lama color verde al centro, lo stesso verde di vari dettagli esterni e interni. Allʼinterno spiccano i sedili in tessuto idro-repellente di colore grigio con impunture verdi a contrasto. L’illuminazione del tachimetro, le luci nel pannello anteriore davanti alla leva del cambio e quelle sulle portiere sono di colore bianco, non blu come sugli altri allestimenti del crossover Subaru.