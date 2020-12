Subaru BRZ Ultimate Edition, esotica coupé

Siamo soliti pensare che una Subaru sia per forza di cose un Suv. Al massimo un bel crossover cittadino, ma con impresse chiare le stimmate fuoristradistiche dei suoi sistemi di trazione integrale . Invece ci sono le eccezioni, come la coupé sportiva BRZ a trazione posteriore , arrivata adesso allʼatto finale.

Per celebrare l’ultimo anno in Europa della BRZ, Subaru Italia ha deciso di lanciare la serie speciale Ultimate Edition, che sarà realizzata in appena 35 esemplari, tutti numerati. E che sia special è palese dallʼequipaggiamento: cerchi in lega forgiati di colore oro OZ Racing da 18 pollici, impianto frenante Brembo, sospensioni Sachs, doppio terminale di scarico Remus, pneumatici Pirelli e allʼinterno rivestimenti in pelle e Alcantara. Tutti nomi di eccellenza nel campo automobilistico, molti dei quali italiani, che griffano da sempre le vetture più esclusive dei marchi premium.

Subaru BRZ Ultimate Edition è una sportiva compatta e leggera, maneggevole da guidare e particolarmente “sprintosa”. Il motore è sempre il 4 cilindri 2.0 da 200 CV (100 CV per litro!), che spunta sullo 0-100 un ottimo 7,6 secondi e raggiunge la velocità massima di 226 km orari. La coupé nipponica è ben caratterizzata anche nei dettagli, basti dare uno sguardo alle pinze freno di colore rosso con scritta bianca, ma anche il Blu Perla di carrozzeria dà un tocco di vivacità e al tempo stesso eleganza.

Allʼinterno il battitacco dedicato, che riporta il nome di questa versione limitata e il numero identificativo, qualifica la “specialità” di questa versione. Per la BRZ Ultimate Edition, Subaru Italia offre inoltre un treno di ruote composte da pneumatici invernali e cerchi da 17 pollici Dark Metallic. Il prezzo al pubblico della versione finale della BRZ è di 39.900 euro.