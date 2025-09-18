Stellantis produrrà Leapmotor in Spagna

Dopo diverse indiscrezioni è arrivata la conferma ufficiale da parte di Stellantis: la produzione in Europa dei modelli Leapmotor sarà localizzata in Spagna. È quanto ha ribadito il CEO del Gruppo Stellantis Antonio Filosa, anche se al momento non si ha certezza su quale stabilimento ricadrà la scelta. L'accostamento del marchio cinese al Vecchio Continente era avvenuto già con la Polonia, attenzionata per l'assemblaggio della T03 nella fabbrica polacca di Tychy, poi però lo stop della Cina a tutti i suoi marchi verso i paesi favorevoli ai dazi ha complicato l'operatività. Il Paese iberico l'ha spuntata anche sulla Germania, probabilmente nella valutazione finale hanno inciso i costi più bassi della mano d'opera e dell'energia.