Sportback, lo sguardo irresistibile di Audi S7 e RS7

Nel mondo ristretto delle ammiraglie, quelle auto di nicchia che hanno una clientela particolare composta da businessmen e star dello sport e dello spettacolo, Audi ha dovuto sgomitare parecchio per imporsi. Poi ha inventato qualcosa di nuovo: le Sportback , cioè le Gran Coupé a 4 porte . Come i modelli S7 Sportback e RS7 Sportback che vediamo in queste immagini.

Lo stupore delle Audi Sportback è stato pari soltanto alla bellezza delle carrozzerie, e lʼeffetto dirompente nel segmento premium. Sono auto eleganti e dalle linee dinamiche e raffinate, in compiuta sintonia con le ammiraglie della Casa dei quattro anelli, ma con un tocco di sportività in più (la RS7 è un fulmine!) e adesso anche con la modernità delle motorizzazioni ibride. Per quanto riguarda la gamma RS, Audi festeggia questʼanno i 25 anni del primo modello così griffato ‒ la RS2 Avant ‒ e si appresta a lanciare versioni celebrative.

La Audi S7 Sportback monta un motore 3.0 TDI turbodiesel da 349 CV, con tecnologia mild hybrid a 48 Volt. Significa che il motore termico è coadiuvato da unʼunità elettrica di supporto, che consente sia di ridurre i consumi che di aumentare le prestazioni. Lʼerogazione fulminea di 700 Nm di coppia (già dai 2.500 giri) favorisce unʼaccelerazione sullo 0-100 in 5 secondi appena. Di serie la vettura ha il cambio tiptronic a 8 rapporti, la trazione integrale quattro, lo Sterzo integrale dinamico e gli ammortizzatori regolabili. I prezzi partono da poco più di 90.000 euro.

Ancora più esuberante si rivela la RS7 Sportback, anchʼessa mild-hybrid a 48 Volt ma con un motore termico 8 cilindri biturbo benzina 4.0 TFSI da 600 CV. La coppia qui è ancora più impressionante: 800 Nm già pronti a bassi regimi e uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi! Da ricordare come il motore V8 adotti la tecnologia “cylinder on demand”, ovvero i cilindri in funzione si riducono da 8 a 4 quando si marcia a bassi regimi e velocità contenute. Cambio tiptronic a 8 velocità e trazione integrale quattro sono must di unʼammiraglia Audi, che vi aggiunge il plus delle sospensioni pneumatiche adattive di serie.

In sintesi, la Audi RS7 Sportback è una vera granturismo, una sportiva a tutto tondo ma con il look stradale emozionante e la versatilità dellʼabitacolo a 5 posti e di un bagagliaio da 535 litri. Sua caratteristica è lo spoiler posteriore che fuoriesce quando lʼauto supera i 100 km orari. I prezzi partono da 137.000 euro, la versione celebrativa RS 7 Sportback 25 Years costerà 182.000 euro.