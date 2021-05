Sportback, la formula di successo Audi si estende alla Q5

Audi Q5 Sportback Ufficio stampa 1 di 16 Ufficio stampa 2 di 16 Ufficio stampa 3 di 16 Ufficio stampa 4 di 16 Ufficio stampa 5 di 16 Ufficio stampa 6 di 16 Ufficio stampa 7 di 16 Ufficio stampa 8 di 16 Ufficio stampa 9 di 16 Ufficio stampa 10 di 16 Ufficio stampa 11 di 16 Ufficio stampa 12 di 16 Ufficio stampa 13 di 16 Ufficio stampa 14 di 16 Ufficio stampa 15 di 16 Ufficio stampa 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un modello dal look sportivo ma anche molto versatile, che lo porterà oltre la soglia del 50% di mercato allʼinterno della gamma Q5. Basti pensare che questa Sportback è disponibile con tre varianti di assetto: di serie è quello sportivo, poi cʼè con sospensioni elettroidrauliche e un terzo con sospensioni pneumatiche. Cʼè anche lo sterzo a demoltiplicazione variabile, che favorisce una dinamica di marcia tanto sontuosa quanto confortevole. La trazione integrale permanente quattro è un must imprescindibile, ma disponibile anche con il differenziale centrale autobloccante (sui modelli 4 cilindri).

Esteticamente Audi Q5 Sportback ripete il canovaccio della “coda” a moʼ di coupé già visto sulla più piccola Q3 Sportback e sullʼelettrica Q4 che arriverà a settembre. È più lunga di 7 cm rispetto alla Q5, per circa 4,7 metri, di cui 2,82 di passo. Davanti ci sono invece nuovi stilemi: il “single frame” è un ottagono gentile, che cattura gli sguardi più delle nuove e generose prese dʼaria trapezoidali. La fiancata mostra passaruota pronunciati e cerchi che vanno da 18 a 21 pollici, mentre sul portellone spiccano i nuovi fari OLED, il cui layout di luci è personalizzabile con tre motivi diversi. Molto ampio il bagagliaio, che offre da 510 a 1.480 litri di volume di carico.

Motorizzazioni ‒ Audi Q5 Sportback si propone con due versioni alla “spina” che sfruttano il 2.0 TFSI turbo benzina ‒ per 299 e 367 CV ‒ e vi aggiungono un motore elettrico con batteria agli ioni di litio da 17,9 kWh. Lʼautonomia in modalità interamente elettrica è di 62 chilometri (nuovo ciclo misto WLTP) e per la ricarica standard a 230 Volt occorrono 8 ore. Ma con i cavi da 7,4 kW bastano due ore e mezzo circa. I prezzi delle due versioni plug-in partono da 62.750 euro per la 299 CV e da 74.100 euro per la 367 cavalli.

Lʼibrido mild (MHEV) è disponibile su una motorizzazione benzina e 4 TDI a gasolio. Lʼunità elettrica a 12 Volt è proposta sul 2.0 TFSI quattro S tronic da 265 CV, il 2.0 TDI S tronic da 163 CV e da 204 CV, mentre lʼunità a 48 Volt è per il 3.0 TDI quattro tiptronic 286 CV e il prestante SQ5 Sportback TDI quattro tiptronic da 341 CV, che sviluppa anche 700 Nm di coppia massima. Quattro gli allestimenti, con prezzi che partono da 54.250 euro per la gamma diesel MHEV e da 62.500 il benzina, con il top della SQ5 fissato a 86.100 euro. Le formule di noleggio Audi Value andranno ovviamente per la maggiore, con rate da 389 euro al mese, 469 per le plug-in.