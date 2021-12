Specialissima Giro105, la bicicletta Bianchi ultra esclusiva

Una bicicletta da corsa magnifica, super leggera e performante, per tutti coloro che amano il Giro dʼItalia e il mito della “ Bianchi ”. Si chiama Specialissima Giro105 ed è stata creata da Bianchi in edizione limitata ‒ 105 esemplari soltanto ‒ partendo da un telaio realizzato appositamente dallʼazienda lombarda.

La nuova bicicletta celebra le 105 edizioni della Corsa Rosa, che partirà da Budapest il 6 maggio 2022. La Specialissima Giro105 sarà disponibile online dal 15 aprile sul sito bianchi.com. Sembra una data lontana, ma in realtà bisognerà essere allʼerta per accaparrarsi una bicicletta di rara qualità tecnica e bellissima, con un telaio color “Bianco Corsa” verniciato a mano in Italia e le sfumature rosa cangianti dei dettagli. E poi non dimentichiamo che cʼè di mezzo il Natale e magari al regalino speciale ci si può pensare ora. Ogni telaio della bici è numerato sul tubo orizzontale ‒ da 001 a 105 ‒ ulteriore segno di unicità e distinzione.

Più che una bici da corsa, la Specialissima Giro105 è un gioiello da collezione. Le sezioni interne della forcella, del carro posteriore e i loghi, sono verniciati a mano in una speciale tonalità chiamata “Enrosadira”, una colorazione creata ad hoc dagli artigiani Bianchi e che richiama la luce delle Dolomiti all’alba e al tramonto, quando le cime sembrano brillare contemporaneamente di rosso, oro e quel rosa che è il colore simbolo del Giro d’Italia.

Sulla forcella spicca inoltre il tema grafico del “Trofeo Senza Fine”, simbolo eterno di eccellenza, perseveranza e desiderio di primeggiare tipico dei grandi campioni. La bicicletta Bianchi Specialissima Giro105 pesa soltanto 750 grammi e consente di sprigionare il massimo della potenza in salita, avendo anche un eccellente controllo in discesa. Occhio al 15 aprile 2022 allora, sapendo che il prezzo, per questo capolavoro, sarà un dettaglio…