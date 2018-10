10 ottobre 2018 09:00 Jaguar celebra i 50 anni dellʼammiraglia XJ E Land Rover i 70 anni della partnership con la Croce Rossa

Al Salone di Parigi del 1968, esattamente 50 anni fa, Jaguar espose una delle sue berline più ammirate di sempre: la XJ. La capitale francese è quindi il luogo giusto, quasi inevitabile, per festeggiare la lussuosa ammiraglia inglese e dimenticare per un attimo le preoccupazioni per la Brexit. Il gruppo Jaguar Land Rover ha infatti stimato in oltre 2 miliardi di sterline il danno subito per lʼuscita del Regno Unito dallʼUnione Europea.

Ma torniamo alle feste. Per il 50° compleanno della Jaguar XJ, un convoglio di modelli del passato e del presente (sono 8 generazioni di prodotto) è partito dallo stabilimento inglese di Castle Bromwich per giungere al Mondial Auto 2018. A guidare la carovana di Jaguar XJ è stato il modello da cui tutto è iniziato, la Series 1, ma la sorpresa è in coda, con lʼedizione speciale della XJ50 che fa il suo debutto proprio in questʼedizione del salone parigino.

Per il Gruppo Jaguar Land Rover non è però lʼunico evento da celebrare, visto che ricorrono anche i 70 anni dalla prima collaborazione tra Land Rover e la Croce Rossa, iniziata nel 1954. Occasione per svelare una Discovery speciale, progettata per il pronto intervento in caso di calamità naturali e che sarà utilizzata dalla Croce Rossa austriaca. Equipaggiata per garantire le comunicazioni e che comprende anche un drone a otto rotori, questo modello è il frutto di 18 mesi di collaborazione tra la divisione Land Rover Special Vehicle Operations e la Croce Rossa austriaca. Il Suv è stato trasformato in una vera unità mobile, da cui gestire le operazioni di soccorso necessarie.