Speciale Motori Salone Auto Torino 2025

Al Salone ha debuttato l’edizione speciale “Torino” in attesa della gamma completa che è prevista per novembre. Viene prodotta nello storico stabilimento di Mirafiori, così la Torino celebra il ritorno della 500 nella sua città natale ma anche il lancio della gamma 500 Hybrid, che sarà svelata del tutto a novembre di quest'anno. Gli ordini della piccola italiana sono però già aperti. Olivier François, CEO di FIAT e CMO Globale di Stellantis, ha posto l’attenzione proprio su questo concetto: "Mirafiori non è solo una fabbrica, è il cuore di FIAT e oggi la leggendaria 500 torna finalmente a casa, a Torino, con un’edizione speciale, la 500 Hybrid Torino. Un modello che rende omaggio alle nostre origini e che continua a essere simbolo di innovazione, cultura e società italiana. La storia cominciata nel 1957 oggi segna un nuovo importante capitolo dedicato alla nostra città". Di seguito il nostro approfondimento.