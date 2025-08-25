Speciale Motori Monterey Car Week 2025

Per gli appassionati di automobili si tratta di degli eventi più attesi dell'anno. Alla Monterey Car Week l'automotive moderno e classico è sempre un grande spettacolo.
© Ufficio Stampa Monterey Car Week
La Monterey Car Week è uno di quegli eventi automotive che rappresentano il paese dei balocchi per ogni appassionato del genere. Per una decina di giorni c'è del vero movimento a quattro ruote, tra esemplari unici, moderni e d'epoca, con alcune "chicche" destinate a restare nella storia. Tra tutto quello che ha messo in mostra l'ultima edizione della Monterey Car Week, abbiamo scelto per voi alcune novità interessanti.
Questa è la Ferrari di nuova produzione con il valore battuto all'asta più alto di sempre. La Ferrari protagonista di questa asta da record è l'esemplare unico di Daytona SP3 Tailor Made del 2025. È stata battuta all’asta in collaborazione con Rm Sotheby’s a Monterey e vista la sua unicità è stata presentata come Daytona SP3 "599 + 1". Era tutto già stato preparato dalla Casa di Maranello, che per l'occasione ha aggiunto un esemplare unico alle 599 unità destinate alla produzione di serie. Questa operazione è stata appoggiata dalla Ferrari per avvalorare il fine benefico dell'asta, pertanto tra il pubblico che ha partecipato a questo momento c'è stato sin da subito un forte interesse nel valutarne l'acquisto, mettendo a conto (riportiamo ciò che si vociferava nell’ambiente dell'asta) un facile superamento della soglia di partenza fissata a 3 milioni di euro. Il risultato? Scopritelo nel servizio che segue.
© Ufficio stampa Ferrari
Ricordate la Lexus LFA? La Casa giapponese ha presentato in anteprima mondiale la Sport Concept, che potrebbe essere sua erede. Si è fatta vedere per la prima volta alla Monterey Car Week, destando grande successo tra il pubblico molto incuriosito per la personalità del design ma soprattutto per ciò che potrebbe rappresentare in futuro per il marchio nipponico. Non per essere nostalgici, ma abbiamo avuto bisogno di trovare un aggancio nel passato più recente di Lexus per raccontarvi la Sport Concept. Così crediamo sia giusto chiederci se questa concept rappresenti davvero la rinascita della LFA, dopo tutto i giapponesi la descrivono come "una visione per la prossima generazione di sportive." Pare inoltre che alla fine del suo percorso da concept, prenderà il nome di LFR, ma di questo non abbiamo certezza, se non voci di popolo. Nel video qui sopra il nostro racconto della "futura LFA".
© Ufficio stampa Lexus
In un mondo dell’automotive in cui i principali marchi sono impegnati a costruire supercar e hypercar pronte a superarsi in performance e in tecnologia (che il più delle volte è al servizio della transizione elettronica) o in record di velocità massima o sul giro al Nürburgring, Kimera Automobili ha l'obiettivo di comunicare qualcosa di decisamente diverso: la passione e l’emozione. Lo spirito e la filosofia che hanno guidato Luca Betti, Founder – CEO di Kimera Automoibili, e il suo team da sempre sono stati rivolti a dare priorità e attenzione a ciò che in un’automobile crea emozioni uniche, capaci di stimolare i sensi: la vista di un'estetica raffinata, dalle linee della carrozzeria e degli interni, a ogni dettaglio meccanico, il suono ricercato di un motore unico nel suo layout, il tatto di materiali lavorati artigianalmente uno a uno e perfino l’odore tipico e inconfondibile derivato da una vettura da corsa. Sono queste emozioni, la stimolazione dei sensi generata da automobili speciali, straordinarie e uniche che spingono un settore del mondo automotive che negli ultimi anni è in costante ascesa e che unisce collezionisti, addetti ai lavori e pubblico di tutto il mondo che si ritrova po in eventi dedicati e di successo come quello della settimana di Monterey, Carmel e Pebble Beach. In questa ottica ci ha fatto piacere raccontare la Kimera EVO38 portata al debutto alla kermesse Californiana.
© Ufficio stampa Kimera
Alla Monterey Car Week 2025 Cadillac ha presentato la Elevated Velocity Concept, un Suv-coupé elettrico premium che anticipa lo stile del marchio per i prossimi anni. Il centro stile della Casa americana ha realizzato una sportiva 2+2 a ruote alte con numerosi elementi stilistici originali, pur con diversi richiami alle recenti Lyriq-V e Optiq-V. La ricerca aerodinamica è andata di pari passo con lo stile, creando soluzioni come il diffusore posteriore unito al grande scavo centrale che ospita i led di coda, mentre le grandi portiere ad ala di gabbiano, una volta aperte, fanno risaltare la bombatura dei parafanghi che accolgono cerchi da 24"...ma non è tutto, ci sono tantissimi dettagli curiosi da scoprire in questa concept e che noi vi raccontiamo nel video che trovate in questo articolo.
© Ufficio stampa Cadillac
