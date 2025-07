Speciale Motori 2025: Dacia Jogger Hybrid, Ferrari Amalfi, Volkswagen Golf GTI Edition 50, Triumph Scrambler 400 XC

La Dacia Jogger è un’auto razionale ed essenziale, pratica, perfetta per una famiglia numerosa o per chi ha bisogno di tanto spazio a bordo per caricare, per esempio, attrezzatura sportiva. Per quanto riguarda le dimensioni, la Dacia Jogger Hybrid è lunga 4 metri e 55, larga poco meno di 1 e 80 e larga 1 e 67. Tra l’asfalto e la carrozzeria ci sono 20 cm, un buon compromesso per avere una dinamica da auto "bassa" ma al tempo stesso essere più tranquilli in caso di passaggi su strade bianche o dossi particolarmente alti. Con queste forme esterne lo spazio a disposizione è davvero tanto per i passeggeri – che possono essere 5 o 7 – che per i bagagli. Volete sapere come si comporta su strada? Non perdete il servizio che segue.