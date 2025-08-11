Speciale Motori 2025: Cupra Terramar e-Hybrid, Maserati MCPura, Hyundai Ioniq 6 N, Aprilia Tuono V4 Factory

In questo Speciale Motori la prova di un SUV spazioso ma sportivo, il focus sull'ultima arrivata in casa Maserati e su una berlina elettrica con tanti cavalli by Hyundai. Per le due ruote ci siamo fermati in casa Aprilia.
© Ufficio stampa Maserati
Abbiamo guidato la Cupra Terramar, il più grande dei SUV a benzina e ibridi della marca sportiva spagnola che si posiziona un gradino sopra la Formentor, soprattutto come capacità di carico e spazio a bordo. Abbiamo approfondito la nostra conoscenza della MCPura, la nuova sportiva del Tridente, sia in versione coupé che in variante Cielo e della Ioniq 6 N, versione più sportiva dell’elegante cinque porte di Hyundai. Mondo moto: ci siamo occupati della supersportiva più potente attualmente in commercio...serve sapere altro?
La Cupra Terramar è uno spazioso SUV sportivo, realizzato sulla piattaforma MQB Evo del gruppo Volkswagen, condivisa anche con la cugina Tiguan e con la nuova Audi Q3. Lunga 4,52 metri, la Terramar si distingue per la caratterizzazione orientata alle prestazioni, che oltre al look coinvolge anche la meccanica, grazie alla messa a punto specifica per le sospensioni, con un assetto ribassato di 1 cm. Abbiamo provato su strada la versione plug-in più potente da 272 CV e in questo video vi raccontiamo le nostre sensazioni di guida.
Non si tratta di un semplice restyling della MC20 e per rimarcarlo dalle parti di Modena hanno deciso di cambiare nome al modello. Debutta così la Maserati MCPura, che è disponibile sia in versione coupé sia in versione spider “Cielo”, esattamente come il modello che sostituisce. Se il look rimane quello della MC20, a uno sguardo più attento non sfuggono le differenze, compito nostro, nel servizio qui sopra, darvi la possibilità di scoprirle, sia fuori che dentro...che sotto la "veste".
© Ufficio stampa Maserati
Abbiamo deciso di presentarvela senza troppi giri di parole: è una berlina elettrica da ben 650 CV. La nuova Hyundai Ioniq 6 N rappresenta la versione più sportiva della Ioniq 6, recentemente interessata da un restyling. Ci sarà un perchè se in Hyundai hanno deciso di presentarla al Goodwood Festival of Speed ed effettivamente il costruttore promette che la super berlina coupé coreana garantirà un’esperienza di guida estrema. Lunga 4,93 metri con un passo di 2,96 metri è subito riconoscibile per alcuni dettagli che ne accentuano l’animo racing. Nel servizio dedicato che potete vedere nel video qui sopra vi portiamo alla scoperta di tutti i suoi dettagli estetici e tecnici.
© Ufficio stampa Hyundai
La nuova Aprilia Tuono V4 arriva sul mercato negli allestimenti standard e Factory con diversi aggiornamenti pensati per il divertimento di guida e le prestazioni. Il motore V4 di 65° è omologato Euro 5+, l'aerodinamica è stata ridisegnata in funzione delle performance e di una maggiore protezione per il pilota, mentre l’elettronica è stata completamente rinnovata con l’introduzione di una nuova logica predittiva dell’algoritmo che consente di anticipare l’intervento dei controlli, basandosi sui dati raccolti dalla piattaforma inerziale a 6 assi. Se volete scoprire di più, guardate il servizio nel video che abbiamo inserito in questo articolo.
