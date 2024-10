Speciale Motori 2024: Škoda Elroq, Dacia Bigster, Mini Cooper Cabrio, Kawasaki Versys 1100

Il brand del Gruppo Volkswagen ha presentato a Praga l’inedita Elroq, un SUV compatto ad alimentazione elettrica che rappresenta una interessante proposta nel segmento C. È stata la magica atmosfera del tramonto sul fiume Moldava, nel cuore di Praga, a fare da sfondo alla presentazione di un inedito modello di primaria importanza per Skoda: la Elroq. Il marchio boemo, nella “sua” Praga, non ha infatti solo tolto i veli a un nuovo SUV elettrico che rappresenta un passo fondamentale nella strategia di elettrificazione, ma ha anche fatto debuttare il suo nuovo corso stilistico e in generale la filosofia di prodotto che caratterizzerà il brand nei prossimi anni. Se volete saperne di più, ecco il servizio che fa per voi.