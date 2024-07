Speciale Motori 2024: Nissan Qashqai e-Power, Audi A5, Opel Grandland e Royal Enfield Guerrilla 450

La nuova Audi A5 manda in pensione la A4, diventando molto più sportiva e tecnologica. La Casa di Ingolstadt ha infatti deciso di destinare i numeri pari alle elettriche e i numeri dispari alle ibride, quindi la A4 ha dovuto cambiare nome. Inoltre, la nuova Audi A5 non ha più niente a che fare con la A5 Sportback, che sta anche lei per uscire definitivamente di scena, non a caso la nuova nomenclatura deriva da un cambio di strategia che non riguarda solo la nuova arrivata, ma tutti i modelli della Casa tedesca. Innanzitutto, questa è la prima Audi realizzata sulla piattaforma modulare PPC (Premium Platform Combustion) che è specifica per le vetture con il motore termico e supporta la tecnologia mild hybrid di nuova generazione. Per scoprire tutto il resto della nuova A5, cliccate sul video qui sopra.