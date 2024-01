Speciale Motori 2024: Mercedes-Benz EQT, Xiaomi SU7, Morgan XP-1, Honda CBR 600RR

Mercedes-Benz EQT, veicolo premium dalla doppia personalità Il multispazio della Stella a Tre Punte fa gola alle famiglie numerose e amanti dell'outdoor, ma anche a chi lavora e macina chilometri in aree con particolari esigenze di mobilità. La novità, dunque, è che nella famiglia EQ di Mercedes-Benz è arrivato il nuovo EQT, il multispazio lungo 4,5 metri e 100% elettrico, capace di offrire fino a 282 chilometri di autonomia (dato dichiarato dalla casa tedesca). Le novità però non sono finite qui: ecco tutte le caratteristiche del nuovo van a zero emissioni. Se volete scoprirle tutte, guardate il servizio che segue.

Xiaomi SU7, che sorpresa! La Xiaomi SU7 sarà il primo modello commercializzato dal brand cinese, conosciuto per i suoi prodotti hi-tech. Nel corso dell'anno potremo vederla su strada e dalla Cina promettono di stupire per la tecnologia applicata all'automobile. Si chiama SU7, è full electric e ha una carrozzeria da berlina che strizza l'occhio alla sportività. Secondo le indiscrezioni debutterà entro il primo semestre di questo nuovo anno. I vertici di Xiaomi non si nascondono e si presentano con la volontà di posizionarsi in alto, così con la berlina sportiva SU7 intendono dare fastidio a una concorrenza al quanto agguerrita, come Porsche Taycan e Tesla Model S. Ma non è tutto, perchè il Ceo Lei Jun ha dichiarato senza troppi giri di parole che “Xiaomi vuole diventare la prima casa automobilistica al mondo nei prossimi 15-20 anni”. Staremo a vedere...Intanto, nel servizio qui sopra, potrete scoprire tutto quello che si sa della SU7.

Ufficio stampa Xiaomi

Morgan XP-1, ora anche elettrico Tradizione e futuro, tutto in un unico prototipo. L’elettrificazione è un processo che coinvolge non solo i grandi costruttori ma anche quelli di nicchia e tra questi c’è Morgan, un atelier che costruisce delle vetture sportive a tre ruote dalla linea retrò, ispirate ai modelli degli anni ’30. La XP-1 porta nell’era elettrica lo spirito di questa piccola Casa automobilistica artigianale, legata alla tradizione del passato, e anticipa il futuro modello di produzione. Se voleta scoprirla a fondo, allora seguite il servizio realizzato per questo primo Speciale Motori del 2024.

Ufficio stampa Morgan

Honda CBR 600RR, che ritorno! Per il ritorno sul mercato della celebre Super Sport, Honda ha studiato un prezzo di lancio particolarmente invitante. Frutto di un’evoluzione lunga vent’anni, la CBR 600RR vanta un sorprendente pedigree racing conquistato a suon di vittorie. Protagonista indiscussa del campionato FIM World Super Sports, ha trionfato ininterrottamente dal 2003 al 2008 ed è riuscita a primeggiare anche nel 2010, nel 2012 e nel 2014. Ha vinto il campionato Asia Road Racing dal 2012 al 2016 e il campionato All-Japan Road Race, classe ST600, dal 2003 al 2011, e ancora nel 2013, 2014, 2016 e 2019. Tra il 2010 e il 2018 il suo motore è stato anche il propulsore unico per la classe Moto2 del Motomondiale. Bisogna aggiungere altro? Adesso la casa giapponese ha presentato il modello 2024 pronto a debuttare sul mercato con un listino di lancio dal rapporto qualità-prezzo vantaggioso. In questa puntata dello Speciale Motori, potete scoprire i dettagli dell'offerta.