Speciale Motori 2024: Mazda CX-60 plug-in hybrid, Audi e-tron GT, Bugatti Tourbillion, CFMoto 500 SR Voom

Cambiamenti notevoli per l'Audi e-tron GT, che ora ha diverse novità nella dotazione e anche una inedita versione performance, che rappresenta l’Audi più potente mai prodotta. Esteticamente si presenta come un restyling, ma gli aggiornamenti previsti per la e-tron GT sono paragonabili a quelli di un modello di nuova generazione. Oltre ai cambiamenti estetici ci sono novità sostanziali per i motori elettrici e per la batteria. Adesso infatti la gamma dell'ammiraglia sportiva di Ingolstadt - disponibile in concessionaria da settembre - conta una nuova versione performance da ben 925 CV e una batteria più grande e più leggera, per prestazioni superiori. Per conoscere tutte le novità della potente e affascinante Audi e-tron GT, guardate il video qui sopra.