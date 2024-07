Speciale Motori 2024: Lancia Ypsilon, BMW M5, Opel Frontera, Ducati DesertX Discovery

La nuova Opel Frontera è pronta a sbarcare nelle concessionarie italiane con un listino che parte da 24.500 euro, strutturato su due motori termici, una variante 100%elettrica e due allestimenti. ll nuovo SUV di Opel sarà disponibile con cinque e sette posti e per tutte le motorizzazioni riserva caratteristiche funzionali studiate per facilitare la vita a bordo. Il design del nuovo Opel Frontera mette in risalto, per la prima volta su un modello di produzione, il nuovo logo Opel Blitz al centro del frontale Opel Vizor: in generale il nuovo Frontera ha un look moderno con un'attenzione particolare all'essenziale e questo aspetto si ritrova anche negli interni. Se volete scoprire tutte le altre caratteristiche del nuovo Suv tedesco, allora cliccate sul video che trovate in questo articolo.