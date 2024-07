Speciale Motori 2024: Hyundai Ioniq 5 N, Land Rover Defender Octa, Aston Martin Valiant, nuova gamma Piaggio

All'ultimo Goodwood Festival of Speed ha debuttato l'Aston Martin Valiant, una serie limitata di appena 38 esemplari che nasce dalla collaborazione tra il reparto di personalizzazione Q by Aston Martin e il campione di Formula 1 Fernando Alonso, che ha richiesto espressamente questa vettura al team di sviluppo e che ha contribuito in prima persona alle scelte progettuali e alla messa a punto. La base del progetto è rappresentata dalla coupé con cambio manuale Valour, di cui Aston Martin ha realizzato solo 110 esemplari. Si tratta di una sportiva estrema pensata per la pista ma omologata per l'uso stradale. Se volete scoprirla a fondo, non perdete il nostro contributo video qui sopra.