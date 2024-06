Speciale Motori 2024: Fiat 600 Mild Hybrid, Audi Q6 e-tron Performance, Jeep Wagoneer S, Aprilia Tuareg 660.

Proprio così, la Wagoneer S è totalmente elettrica: arriva dopo la Avenger ed è pronta a sbarcare anche in Europa. La seconda Bev di Jeep è stata concepita sulla piattaforma Stla Large, sulla quale nasceranno anche le seconde generazioni di Alfa Romeo Stelvio e Giulia, e verrà costruita negli Usa, mentre in Europa arriverà forse nei primi mesi del 2026. E' lunga 490 cm e si riconosce al primo sguardo per l’interpretazione della griglia a sette feritoie, illuminata appositamente per enfatizzare lo stile e il look, mentre associa il suo stile interno a quello degli ultimi modelli di Jeep. Al debutto ci sarà solo questa variante elettrica, che nella versione più potente sarà bimotore, con una potenza di circa 600 CV e una coppia che si aggirerà intorno agli 800 Nm. Per tutte le altre curiosità, guardate il video in questo articolo.