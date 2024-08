Speciale Motori 2024: Cupra Leon, Mercedes AMG GT 63 "Pro", Volkswagen Golf R, Italjet Dragster 700 Twin Factory Limited Edition

Insieme alla nuova Formentor, il marchio spagnolo Cupra ha presentato le rinnovate Leon e Leon Sportstourer. Design esterno rinnovato e nuovi contenuti per la gamma 2024 dei fortunati modelli Cupra, disponibili in versione hatchback e Sportstourer con prezzi a partire da 33.450 euro. Le Cupra Leon 2024 condividono così con la SUV coupé Formentor non solo la base tecnologica ma anche il nuovo linguaggio di design caratterizzato dall'espressivo frontale shark nose e dai gruppi ottici Led Matrix con firma luminosa triangolare. La Cupra Leon, con il suo design accattivante e le prestazioni sportive, offre un’esperienza di guida coinvolgente. Provare per credere: ecco a voi il servizio del nostro primo contatto.