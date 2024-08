Speciale Motori 2024: Chevrolet Corvette ZR1, Mercedes-Benz Marco Polo, KTM 450 SMR

Dopo l'aggiornamento della Classe V, ora è il momento della sua declinazione camper van. La Marco Polo è una versione pensata per chi vuole un veicolo ricreazionale per quattro persone con ingombri ridotti (soprattutto in altezza), ma che non intende rinunciare al lusso della monovolume di Mercedes. Invariata nella sua lunghezza di 5,14 metri, il nuovo Marco Polo mette a disposizione fino a quattro posti letto: un matrimoniale ricavato reclinando i sedili posteriori e un secondo letto matrimoniale ottenuto grazie al tetto sollevabile. Come potete bene immaginare, il Marco Polo non finisce qui! Ve lo raccontiamo nel servizio qui sopra.