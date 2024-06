Speciale Motori 2024: BMW Serie 5 Touring, Fiat Grande Panda, DS Collection Antoine de Saint-Exupéry, Yamaha XSR900 GP "Back to the Paddock"

I progetti Yard Built di Yamaha hanno portato alla rinascita del mondo delle moto custom. Grazie allo sviluppo dei rapporti con i principali protagonisti nel campo della costruzione di moto, il progetto ha dato vita alla gamma Yard Built, basata sulla linea di moto Yamaha Sport Heritage. Il progetto Yard Built per il 2024 è "Back to the Paddock", un nuovo ed entusiasmante approccio Yard Built incentrato sugli iconici motociclisti Yamaha degli anni '80 e '90. Su quale modello è stato sviluppato questo progetto? Per scoprirlo, guardate il video qui sopra.