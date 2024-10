Speciale Motori 2024: Audi Q6 e-tron, Leapmotor C10, Bentley Flying Spur, Honda X-ADV

Arriva sul nostro mercato un inedito SUV elettrico commercializzato da Stellantis. Non appartiene ai marchi tradizionali del gruppo, ma al brand cinese Leapmotor che debutta in Europa grazie a una joint venture con il gruppo guidato da Carlos Tavares, che ne controlla il 51%. La Leapmotor C10 è già in vendita da tempo sul mercato cinese, ma è stata progettata per i mercati globali: si tratta di un Suv lungo 4,773 metri appartenente al segmento D e in questa fase di debutto sul nostro mercato sarà affiancato da un modello elettrico di segmento A, la T03, che promette una abitabilità da segmento B. Per tutte le altre caratteristiche, guardate il video qui sopra.