Speciale Motori 2023: Opel Astra Electric, Ferrari SP-8, Nissan Hyper Force e Triumph Bonneville Stealth Editions

La prova, in anteprima, dell'Opel Astra Electric

Si tratta di un vero e proprio inizio elettrizzante per la regina della classe compatta di Opel. Noi di Tgcom 24 abbiamo provato in anteprima la nuova Opel Astra Electric, nuova nata nella casa del fulmine, oggi brand di pregio del gruppo Stellantis. Si apre così un altro capitolo per questa bestseller ora in versione completamente elettrificata, per la prima volta, in una storia ricca di successi. Le prestazioni sono garantite dai 115 kW (corrispondenti a 156 CV) e dai 270 Nm di coppia con una ottima velocità di punta di 170 km/h. Se però volete scoprire tutte le altre caratteristiche dell'Astra EV, allora guardate il servizio che segue.