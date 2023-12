Speciale Motori 2023: Jaguar E-Pace, nuovo Dacia Duster, Kia Sorento 2024 e Suzuki GSX-8R

E' proprio lui, il nuovo Dacia Duster

Nato nel 2010, la nuova generazione prosegue la storia di un modello che è diventato un riferimento sul mercato, ma anche una vera e propria icona del brand Dacia e dei suoi valori: è un veicolo robusto e votato all’outdoor, è essenziale e cool, ma anche eco-smart. In13 anni di carriera ha ricevuto più di 40 premi: di Dacia Duster ne sono state prodotte oltre 2,2 milioni di unità (di cui oltre 300 mila per l’Italia). Nel 2022 è stato il Suv più venduto a clienti privati in Europa, in tutti i segmenti, e ogni giorno quasi 1.000 Duster escono dalle linee di produzione dello stabilimento Dacia di Pitesti, in Romania, ovvero circa un veicolo al minuto. Se siete curiosi di scoprire le nuove caratteristiche del Duster, guardate il servizio qui sopra.